ОПЕК+ попытаются склонить к досрочному сокращению добычи нефти

https://static.news.ru/photo/38f37d32-83ff-11ea-ab3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/Global Look Press

Ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь начала мая, однако консенсуса альянса по этому предложению пока нет.

Ряд стран выступили с инициативой призвать ОПЕК+ начать сокращение уже сейчас, чтобы стабилизировать рынок. Но консенсуса нет, поскольку ряд ключевых игроков не приняли участие во встрече. Неизвестно, поддержат ли они эту инициативу. Также у ряда стран формата есть сомнение по поводу того, что само соглашение стабилизирует рынок, так как не заметны позитивные сигналы на рынке после того, как страны альянса пришли к консенсусу по поводу снижения добычи, — сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвующей в видеоконференции ОПЕК+ 21 апреля.

По его словам, несмотря на договорённости по сокращению добычи с мая, нефть продолжает стремительно дешеветь.

Как писал NEWS.ru, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.