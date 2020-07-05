Около 7,5 млрд рублей выделили на выплаты медикам в июле

https://static.news.ru/photo/b62b1328-be97-11ea-9446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительством России выделено около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом, в июле. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, средства на выплаты передадут Минздраву из резервного фонда правительства. Ведомству поручено проконтролировать эффективность их использования. Отчитаться об этом министерство должно до 1 октября.

Финансовая поддержка медработников осуществляется по распоряжению президента Владимира Путина. Первоначально планировалось, что пособия будут выплачиваться в течение трёх месяцев начиная с апреля, но позднее власти продлили этот срок до конца лета.

Размеры ежемесячных выплат составляют: врачам — 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу и врачам скорых — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин направит дополнительно более 3,5 млрд рублей на выплаты работникам социальных стационаров, которые контактируют с пациентами с коронавирусом. В общей сложности на эти цели из бюджета выделят более 11 миллиардов рублей.