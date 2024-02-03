«Огромные прибыли»: Лисовский раскрыл магазинную наценку на яйца Депутат Лисовский оценил магазинную наценку на яйца в 15–20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по защите конкуренции, вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский рассказал NEWS.ru, что наценка торговых сетей на яйца составляет 15–20%. Он назвал это высоким показателем, так как в остальном мире надбавка магазинов колеблется, по его информации, в районе 9–12%.

Насколько я знаю, в среднем наценка магазинов на яйца колеблется в пределах 15–20%. Сети уже научились не задирать слишком сильно планку на такие продукты. Хотя, на мой взгляд, и это много: по мировым меркам 9–12% — это уже очень хорошо, — отметил депутат.

Лисовский подчеркнул, что официальных данных о размере наценки торговых сетей на яйца в России нет. По его словам, «в любом случае сети в выигрыше и получают огромные прибыли».

Яйцо — товар быстрой оборачиваемости, за счет этого и еще большого объема товара они получают огромные прибыли, — заявил парламентарий.

Ранее Сергей Лисовский высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что сложившаяся в России ситуация с высокой стоимостью яиц является «прямым недочетом Минсельхоза». По словам парламентария, ведомство «не просчитало рынок».