«Не просчитали рынок»: депутат назвал нового виновника высоких цен на яйца Депутат Госдумы Лисовский обвинил Минсельхоз в скачке цен на яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по защите конкуренции, вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что сложившаяся в России ситуация с высокой стоимостью яиц является «прямым недочетом Минсельхоза». По словам парламентария, ведомство «не просчитало рынок». Резкий скачок цен Лисовский связал с вопросом субсидирования производства яиц и птицеводства.

Сегодняшняя ситуация — прямой недочет Минсельхоза, я уверен в этом. Ведомство не просчитало рынок. Еще лет пять назад министерство объявило: с яйцом у нас все хорошо, и больше мы его производство не субсидируем (при этом Минсельхоз заявляет о доступности производителям ряда льготных программ и господдержки. — NEWS.ru). К слову, точно так же поступили и с производством бройлеров, хотя субсидии на молоко, говядину, растениеводство и многие другие виды сельхозпродукции оставили, — рассказал парламентарий.

По мнению Лисовского, «в итоге сегодня получили то, что заложили пять лет назад».

Ранее стало известно, что импортные яйца, привезенные в Россию из Турции, Азербайджана и Белоруссии, не попали на прилавки магазинов. Большая часть завезенной в страну продукции была направлена на переработку для приготовления кондитерских товаров. Как заявил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, импорт продукции дает дополнительное предложение товара, но продовольственная безопасность при этом не улучшается.