ОЭСР предрекла 10% экономический спад в России

В результате событий на Украине рост мирового ВВП сократится на 1%, а инфляция в среднем вырастет на 2,5%, прогнозирует ОЭСР. Экономический спад в России организация оценила в 10%, на Украине — до 40%, пишет «Коммерсант».

По данным организации, несмотря на то, что доля России и Украины в мировом ВВП суммарно не превышает 2%, а объём прямых инвестиций в РФ и из неё — 1,5% мирового, эти страны являются крупными поставщиками продовольствия, минералов и энергоресурсов, что не может не повлиять на общую ситуацию.

Влияние на мировую экономику будет зависеть от продолжительности военной операции, а также ответных мер правительств, но в среднесрочной перспективе это в любом случае приведет к замедлению темпов роста ВВП и ускорению инфляции. По мнению организации, в России уровень инфляции ускорится до 15% по итогам года. Для других стран последствия будут связаны в основном с ростом цен на сырьё.

Так, на Россию и Украину приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% — кукурузы, удобрений и природного газа, 11% экспорта нефти. Также Россия является ключевым поставщиком палладия, никеля, титана и урана, Украина — неона и аргона. Цены на все эти материалы с начала операции значительно выросли: на никель — свыше 100% к январю, на уголь и пшеницу — более чем на 80%.

Ранее The Guardian заявила, что в связи с ситуацией на Украине в мире наблюдается стремительный рост цен на продовольствие, сравнимый с ситуацией после глобального финансового кризиса 2008 года. Прекращение импорта из России и Украины способно усугубить положение и привести к голоду в ряде мировых регионов. Особо тяжёлые последствия ждут тех, кто и сейчас может с трудом прокормить свои семьи.