«Об этом забудьте»: аналитик рассказал о снижении розничных цен на бензин

Идея сбить оптовые цены на бензин повышением предложения топлива на бирже реализуема, она правильна и очень важна. Однако розничные цены в любом случае продолжат расти. Об этом в интервью NEWS.ru заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Он уточнил, что сейчас цена больше зависит от объёма предложения, чем от объёма спроса. При этом предложения на бирже явно недостаточно.

В среднем в месяц реализуется где-то 18% произведённого продукта. Это слишком мало, надо продавать не менее четверти от объёма производства. Ведь биржа является ключевым звеном ценообразования, — сказал эксперт

Специалист отметил, что государство опасается сильно повышать нормативы, потому что тогда под удар может попасть нефтепереработка. Ведь тогда разница между ценами на сырьё и продукт не будет покрывать акцизные выплаты. Вот пусть государство и понизит акцизные выплаты, заявил Баженов.

По его словам, розничные цены и дальше будут расти, российская система ценообразования не предполагает, чтобы они падали.

Об этом можно просто забыть и даже не думать, — считает аналитик.

Что касается оптовой отрасли, то к середине-концу сентября возможно снижение цен из-за сезонного фактора.

Ранее сообщалось, что российское правительство поставило перед представителями нефтяной отрасли задачу повысить продажи бензина на бирже, чтобы снизить цены на топливо. Это можно сделать путём распечатки накопленных ресурсов.