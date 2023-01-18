НПЗ в России могут сократить производство на 15% Reuters: НПЗ в России могут сократить производство на 15%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейское эмбарго на нефтепродукты из России может привести к тому, что на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) страны производство упадет на 15%, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с планами российских властей. Запрет Евросоюза начнет действовать с 5 февраля 2023 года.

Заводы начали готовиться ко вступлению в силу запрета Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов и прогнозируют возможное сокращение производства на 15%, — говорится в сообщении.

На НПЗ в России работают около 120 тысяч человек.

По мнению журналистки итальянского издания Money Вайолет Сильвестри, Европа столкнется с дефицитом дизельного топлива из-за России после 5 февраля, когда начнет действовать запрет на транспортировку российских нефтепродуктов. По ее словам, это станет новым испытанием для европейской энергетики. До сих пор неясно, как именно будет восполнен такой дефицит, и это представляет собой серьезную проблему, отметила журналистка.

Ранее сообщалось, что европейские трейдеры пытаются закупить российское дизельное топливо до момента вступления в силу эмбарго на него 5 февраля. В январе импорт достиг 770 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с марта прошлого года.