Новый обвал стоимости нефти впечатлил не всех экспертов

https://static.news.ru/photo/b8610ee2-83a8-11ea-9e93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвал майских фьючерсов на нефть американской марки WTI не окажет глобального влияния на мировой рынок углеводородов, считает приглашённый профессор экономики, энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Салама.

По его словам, Белый дом находится под давлением, пытаясь реанимировать сланцевую отрасль из-за её политической и финансовой значимости для США. Однако, в один прекрасный момент, налогоплательщики в Штатах могут потребовать, чтобы обанкротившийся сектор «упокоился с миром», пишет РИА Новости.

Производители сланцевой нефти в США сталкиваются с нетипичными проблемами, а именно: с ростом задолженности, достигающей почти триллиона долларов, а также невозможностью экспортировать свою нефть и отсутствием собственных хранилищ, — добавил Салама.

Накануне Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%. К закрытию финансовых операций они оценивались в минус $37,63. Позже смесь Brent упала ниже отметки в $25 за «бочку» впервые с 1 апреля 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские нефтяники начали продавать бензин в убыток. На тонне бензина АИ-92 компании теряют около 2,3 тыс. рублей.

В европейской части России 20 апреля АИ-92 продавали по 35,77 тыс. рублей за тонну. При этом издержки компаний составляют 38,07 тыс. рублей. В них входят выплаты в бюджет по демпферу, акциз, НДС и НДПИ.