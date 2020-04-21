Нефтяники в РФ стали продавать бензин себе в убыток

https://static.news.ru/photo/27f1e7d2-838a-11ea-bf53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что нефтяники начали продавать бензин на бирже в убыток. По его словам, на тонне бензина АИ-92 компании теряют около 2,3 тыс. рублей.

В европейской части России 20 апреля АИ-92 продавали по 35,77 тыс. рублей за тонну. При этом издержки компаний составляют 38,07 тыс. рублей. В них входят выплаты в бюджет по демпферу, акциз, НДС и НДПИ, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская нефть марки Urals c доставкой немедленно потеряла в цене. 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Майские фьючерсы не достигли отрицательных значений. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.