Новые правила расчёта стоимости ОСАГО вступили в силу

https://static.news.ru/photo/1924884a-ef41-11ea-98da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Указание ЦБ РФ, которое позволит страховым компаниям назначать автовладельцам более индивидуальный тариф, вступило в силу.

Данное указание является дополнением поправок в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, вступившего в силу в августе 2020 года. Теперь при расчёте тарифа для конкретного водителя страховщики смогут учитывать дополнительные факторы, например наличие или отсутствие детей или зарегистрированного брака, передаёт РИА Новости.

Существует также список критериев, которые страховщики не смогут использовать при определении тарифов. К таким факторам относятся дискриминирующие — расовая, языковая национальная принадлежности и так далее.

Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск, — пояснили в ЦБ.

Таким образом, для владельцев легковушек диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и будет находиться в рамках 2471–5436 рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, поправки к перечню услуг по регистрации автомобилей в МФЦ вступили в силу с 29 августа. Теперь этой услугой можно будет воспользоваться в центрах, которые располагают необходимой для обслуживания автомобилистов структурой.