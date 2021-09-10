В пяти регионах РФ протестируют новую систему оплаты труда учителей

Правительство РФ определило пять регионов, в которых в рамках эксперимента протестируют новую систему оплаты труда учителей. Реформа предполагает сохранение действующей структуры оплаты, состоящей из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат, сообщает «Коммерсант».

Издание со ссылкой на документ, в котором изложены основные идеи реформы, отмечает , что с 2008 года решения о системе оплаты труда и размеров ставок принимали образовательные организации. Это привело к многообразию моделей оплаты и сложности расчёта, из-за чего оплата одной и той же работы может отличаться в пять-шесть раз.

Теперь предполагается, что регионы станут формировать размер зарплат учителей на основе дополнительных расчётов правительства. Они будут касаться порядка определения размера ставки зарплаты «на основе квалификационных уровней», а также двух перечней — компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения.

При этом регионы смогут сами назначать дополнительные выплаты, а образовательные учреждения — назначать надбавки сотрудникам за счёт получаемых доходов. Однако оклады и выплаты не могут быть ниже прежних.

В апреле 2022 года станет известно о каких суммах пойдёт речь. К этому сроку проекты актов о порядке расчётов ставок должны подготовить Минпросвещения и Минтруд. Эксперимент же начнётся в мае 2022 года и продлится один год. Он будет проводиться в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Мордовии.

Ранее стало известно, что идея главы Минобрнауки Пермского края Раисы Кассиной повысить зарплаты только учителям-мужчинам возвращает общество в Средневековье. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он считает, что оправдание таким словам можно было бы найти, если бы их высказал обычный человек, а не краевой министр образования и науки.