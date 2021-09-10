В пяти регионах РФ протестируют новую систему оплаты труда учителей

Правительство РФ определило пять регионов, в которых в рамках эксперимента протестируют новую систему оплаты труда учителей. Реформа предполагает сохранение действующей структуры оплаты, состоящей из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат, сообщает «Коммерсант».
Издание со ссылкой на документ, в котором изложены основные идеи реформы,
Теперь предполагается, что регионы станут формировать размер зарплат учителей на основе дополнительных расчётов правительства. Они будут касаться порядка определения размера ставки зарплаты «на основе квалификационных уровней», а также двух перечней — компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения.
При этом регионы смогут сами назначать дополнительные выплаты, а образовательные учреждения — назначать надбавки сотрудникам за счёт получаемых доходов. Однако оклады и выплаты не могут быть ниже прежних.
В апреле 2022 года станет известно о каких суммах пойдёт речь. К этому сроку проекты актов о порядке расчётов ставок должны подготовить Минпросвещения и Минтруд. Эксперимент же начнётся в мае 2022 года и продлится один год. Он будет проводиться в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Мордовии.
Ранее стало известно, что идея главы Минобрнауки Пермского края Раисы Кассиной повысить зарплаты только учителям-мужчинам возвращает общество в Средневековье. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он считает, что оправдание таким словам можно было бы найти, если бы их высказал обычный человек, а не краевой министр образования и науки.