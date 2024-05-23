Новая выплата за рождение детей: что уже положено молодым семьям

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В Госдуме предложили установить новую выплату за рождение детей для россиянок в возрасте до 25 лет. С инициативой выступили депутаты от ЛДПР, которые считают, что такая мера сможет стимулировать семьи расширяться. Какой депутаты видят новую льготу и что уже сейчас имеют право получать те же московские семьи, расскажет NEWS.ru.

Что предложили в Госдуме

Группа депутатов от ЛДПР обещают внести в Госдуму РФ законопроект о выплате единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей женщинам, которые до 25 лет родят ребенка. Такую сумму намерены выплачивать за каждого младенца, рожденного молодой матерью, и неважно, какие при этом доходы у нее или семьи.

Авторы предложения заявляют, что в России за последнее десятилетие значительно снизилась рождаемость и это может привести к демографической катастрофе. Депутаты объяснили, что женщины сегодня рожают в основном ближе к 30 годам. Авторы законопроекта утверждают, что примерно 40% россиянок не хотят рожать из-за жилищных проблем и низкого достатка. Многие женщины хотя стать финансово независимыми, а для этого им нужен опыт работы, который позволит в дальнейшем получать бóльшую заработную плату, чем на начальных порах, добавили депутаты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что проект направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях. Он подчеркнул, что это, как правило, студенческие семьи, которые только вступают в самостоятельную жизнь. Родители не всегда могут им помочь, поэтому 200 тыс. рублей могут стать определенным подспорьем. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Как отреагировали на инициативу в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с NEWS.ru заявила, что предложение платить родившим до 25 лет является «оскорблением для всех женщин».

«Я считаю, что в, казалось бы, гуманном предложении видно оскорбление человеческого, женского и материнского достоинства. Ни в коем случае нельзя вводить возрастной критерий для поощрения женщин на рождение детей. У матери нет возраста», — пояснила депутат.

По словам Останиной, авторы этой инициативы помогают тем людям в правительстве, которые хотят сэкономить на семьях с детьми. Парламентарий считает, что такие предложения вредны и не носят государственный характер. Она также задалась вопросом, чем отличается ребенок, рожденный женщиной в 25 лет, от того, что появился у 26-летней.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нина Останина

Примут ли эту инициативу

Как отмечает в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, несмотря на стремление властей укрепить традиционные ценности и повысить демографические показатели (а также на то, что подобные идеи звучат от других партий), закон не примут.

«Во-первых, это станет дополнительной нагрузкой на бюджет — а он сейчас и так перегружен, что видно хотя бы по сворачиванию программ льготной ипотеки. Во-вторых, рождение ребенка так или иначе подводит к квартирному вопросу — а он сейчас довольно острый ввиду дорогого жилья и малодоступных жилищных кредитов. В-третьих, даже для регионов 200 тыс. рублей сейчас — не такие уж большие деньги, чтобы иметь вес решающего аргумента», — сказал Деев.

NEWS.ru добавляет, что инициативы от каких-либо депутатских групп (за исключением тех, в которых участвует «Единая Россия») обычно не проходят Госдуму. Тем более экономические — здесь почти 100-процентный шанс на прохождение имеют лишь законопроекты правительства РФ и президента. В итоге Деев советует депутатам сконцентрироваться на решении именно квартирного вопроса молодых семей, а также организации доступной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов. Когда это будет на достаточном уровне, рождаемость поднимется сама, говорит он.

Какие федеральные льготы положены семьям с детьми

Единое пособие на детей и беременных могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели, при соблюдении ряда условий. В зависимости от материальной обеспеченности беременным выплачиваются ежемесячные пособия от 12,9 тыс. рублей до 25,9 тыс. рублей, а на уже родившихся детей — от 9,8 тыс. рублей до 19,6 тыс. рублей.

При рождении ребенка государство в 2024 году также выплачивает единовременное пособие в размере 24,6 тыс. рублей.

Помимо этого, семьям полагается материнский капитал, при рождении первого ребенка он составит почти 631 тыс. рублей. На второго сумма составляет 833,8 тыс. Доплата на второго ребенка также увеличилась — со 188 681 рубля до 202 643 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также, как напоминает NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, в некоторых регионах России можно получить специальные коробки с одеждой и другими необходимыми вещами для новорожденных. Такие подарки выдают родителям или усыновителям при выписке из роддома. В Москве подарок можно заменить на 20 тыс. рублей.

Кроме того, в России установлено еще множество выплат — до достижения ребенком 1,5 года, 3 лет, для семей военнослужащих и еще ряд других. Полный их список с указанием сумм можно узнать на «Госуслугах».

Какие региональные льготы положены семьям с детьми

В самых разных регионах предусмотрены дополнительные выплаты. И одни из самых больших — в Москве. Так, за рождение первого ребенка в семьях у родителей, где хотя бы одному из них до 36 лет и он зарегистрирован в столице, заплатят пять прожиточных минимумов на душу населения в городе (113,3 тыс. рублей), за второго — семь прожиточных минимумов (158,6 тыс. рублей), за третьего — 10 (226,6 тыс. рублей).

Правда, семья для этого должна считаться малообеспеченной, то есть размер ее среднедушевого дохода не должен быть выше величины прожиточного минимума на душу населения в городе. А уровень имущественной обеспеченности семьи не должен превышать установленную законом норму. Чтобы определить соответствие критериям, узнать о льготе подробнее и оформить ее, достаточно зайти на сайт мэрии.

В других регионах также могут быть установлены свои льготы.

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