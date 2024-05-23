В Госдуме предложили установить новую выплату за рождение детей для россиянок в возрасте до 25 лет. С инициативой выступили депутаты от ЛДПР, которые считают, что такая мера сможет стимулировать семьи расширяться. Какой депутаты видят новую льготу и что уже сейчас имеют право получать те же московские семьи, расскажет NEWS.ru.
Что предложили в Госдуме
Группа депутатов от ЛДПР обещают внести в Госдуму РФ законопроект о выплате единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей женщинам, которые до 25 лет родят ребенка. Такую сумму намерены выплачивать за каждого младенца, рожденного молодой матерью, и неважно, какие при этом доходы у нее или семьи.
Авторы предложения заявляют, что в России за последнее десятилетие значительно снизилась рождаемость и это может привести к демографической катастрофе. Депутаты объяснили, что женщины сегодня рожают в основном ближе к 30 годам. Авторы законопроекта утверждают, что примерно 40% россиянок не хотят рожать из-за жилищных проблем и низкого достатка. Многие женщины хотя стать финансово независимыми, а для этого им нужен опыт работы, который позволит в дальнейшем получать бóльшую заработную плату, чем на начальных порах, добавили депутаты.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что проект направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях. Он подчеркнул, что это, как правило, студенческие семьи, которые только вступают в самостоятельную жизнь. Родители не всегда могут им помочь, поэтому 200 тыс. рублей могут стать определенным подспорьем. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.
Как отреагировали на инициативу в Госдуме
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с NEWS.ru заявила, что предложение платить родившим до 25 лет является «оскорблением для всех женщин».
«Я считаю, что в, казалось бы, гуманном предложении видно оскорбление человеческого, женского и материнского достоинства. Ни в коем случае нельзя вводить возрастной критерий для поощрения женщин на рождение детей. У матери нет возраста», — пояснила депутат.
По словам Останиной, авторы этой инициативы помогают тем людям в правительстве, которые хотят сэкономить на семьях с детьми. Парламентарий считает, что такие предложения вредны и не носят государственный характер. Она также задалась вопросом, чем отличается ребенок, рожденный женщиной в 25 лет, от того, что появился у 26-летней.
Примут ли эту инициативу
Как отмечает в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, несмотря на стремление властей укрепить традиционные ценности и повысить демографические показатели (а также на то, что подобные идеи звучат от других партий), закон не примут.
«Во-первых, это станет дополнительной нагрузкой на бюджет — а он сейчас и так перегружен, что видно хотя бы по сворачиванию программ льготной ипотеки. Во-вторых, рождение ребенка так или иначе подводит к квартирному вопросу — а он сейчас довольно острый ввиду дорогого жилья и малодоступных жилищных кредитов. В-третьих, даже для регионов 200 тыс. рублей сейчас — не такие уж большие деньги, чтобы иметь вес решающего аргумента», — сказал Деев.
NEWS.ru добавляет, что инициативы от каких-либо депутатских групп (за исключением тех, в которых участвует «Единая Россия») обычно не проходят Госдуму. Тем более экономические — здесь почти 100-процентный шанс на прохождение имеют лишь законопроекты правительства РФ и президента. В итоге Деев советует депутатам сконцентрироваться на решении именно квартирного вопроса молодых семей, а также организации доступной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов. Когда это будет на достаточном уровне, рождаемость поднимется сама, говорит он.
Какие федеральные льготы положены семьям с детьми
- Единое пособие на детей и беременных могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели, при соблюдении ряда условий. В зависимости от материальной обеспеченности беременным выплачиваются ежемесячные пособия от 12,9 тыс. рублей до 25,9 тыс. рублей, а на уже родившихся детей — от 9,8 тыс. рублей до 19,6 тыс. рублей.
- При рождении ребенка государство в 2024 году также выплачивает единовременное пособие в размере 24,6 тыс. рублей.
- Помимо этого, семьям полагается материнский капитал, при рождении первого ребенка он составит почти 631 тыс. рублей. На второго сумма составляет 833,8 тыс. Доплата на второго ребенка также увеличилась — со 188 681 рубля до 202 643 рублей.
- Также, как напоминает NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, в некоторых регионах России можно получить специальные коробки с одеждой и другими необходимыми вещами для новорожденных. Такие подарки выдают родителям или усыновителям при выписке из роддома. В Москве подарок можно заменить на 20 тыс. рублей.
- Кроме того, в России установлено еще множество выплат — до достижения ребенком 1,5 года, 3 лет, для семей военнослужащих и еще ряд других. Полный их список с указанием сумм можно узнать на «Госуслугах».
Какие региональные льготы положены семьям с детьми
В самых разных регионах предусмотрены дополнительные выплаты. И одни из самых больших — в Москве. Так, за рождение первого ребенка в семьях у родителей, где хотя бы одному из них до 36 лет и он зарегистрирован в столице, заплатят пять прожиточных минимумов на душу населения в городе (113,3 тыс. рублей), за второго — семь прожиточных минимумов (158,6 тыс. рублей), за третьего — 10 (226,6 тыс. рублей).
Правда, семья для этого должна считаться малообеспеченной, то есть размер ее среднедушевого дохода не должен быть выше величины прожиточного минимума на душу населения в городе. А уровень имущественной обеспеченности семьи не должен превышать установленную законом норму. Чтобы определить соответствие критериям, узнать о льготе подробнее и оформить ее, достаточно зайти на сайт мэрии.
В других регионах также могут быть установлены свои льготы.
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