https://static.news.ru/photo/47b6fe52-cefb-11e9-ab99-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Министр энергетики Александр Новак заявил, что госкорпорация «Роснефть» не обращалась за компенсациями в связи с продлением договорённостей с организацией стран — экспортёров нефти и их союзников (ОПЕК+).

Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передаёт РИА Новости .

При этом глава госкорпорации Игорь Сечин на июньском собрании акционеров заявил, что «Роснефть» будет выполнять требования договора, но намерена обсудить с правительством возмещение потерь. Новак подтвердил, что «таких обращений не было».

Добыча нефти в августе 2019 года в России сократилась в среднем на 127 тысяч баррелей в сутки в рамках ОПЕК+. Показатель соответствует обязательствам по сделке на 56%, писал News.ru.