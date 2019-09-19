Россия ожидает положительного решения от Дании в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды Скандинавской страны.
Такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак после трёхсторонних консультаций по газу в Брюсселе, пишет
Мы ожидаем положительного решения, потому что нет никаких оснований для того, чтобы был получен отказ. Просто идёт задержка по времени, — сказал министр
Ранее Новак сообщил о том, что в ходе трёхсторонних консультаций российская сторона сделала предложение Украине возобновить прямые поставки газа, передавал News.ru.