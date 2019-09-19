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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия, Украина и Евросоюз в настоящее время закачивают рекордные объёмы газа в подземные хранилища, опасаясь холодной зимы. Это происходит на фоне сложных переговоров о транзитном контракте.

Много зависит от того, какая будет зима — очень холодная или очень-очень холодная. От этого зависит, какой спрос будет на газ. Но в любом случае все страхуются, — заявил Миллер...