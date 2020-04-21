Новак назвал дату окончания давления на рынок нефти

https://static.news.ru/photo/980da2d4-83f5-11ea-ba23-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Давление на рынок нефти продолжится до начала действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи в мае. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, а также с затовариванием хранилищ и неопределенностью сроков восстановления мировой экономики. Давление сохранится до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

Как писал NEWS.ru, российский министр энергетики Александр Новак заявил, что у стран ОПЕК+ есть возможности скорректировать нефтяные цены, и призвал не драматизировать очередной обвал на рынке.

Ранее цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.