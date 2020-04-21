Новак призвал не драматизировать обвал нефтяных цен

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что у стран ОПЕК+ есть возможности скорректировать нефтяные цены, и призвал не драматизировать очередной обвал на рынке.
Это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке, — цитирует Новака ТАСС.
По словам министра, страны ОПЕК+ вмешаются в ситуацию «в случае необходимости».
Как писал NEWS.ru, на фоне рекордного падения майских фьючерсов на американскую нефть WTI и основной мировой марки Brent цена на российскую нефть достигла отрицательных значений: 20 апреля за покупку барреля Urals могли доплатить $2.
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