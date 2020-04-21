Новак призвал не драматизировать обвал нефтяных цен

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Несколько министров энергетики стран ОПЕК и не входящих в организацию нефтедобывающих государств обсудили «драматическую ситуацию» на мировом рынке нефти, где 20 апреля начался новый обвал. Чиновники провели видеоконференцию в формате мозгового штурма.

Участники подтвердили намерение своих государства исполнить обязательства о снижении добычи, о котором страны ОПЕК+ договорились 12 апреля. Они приветствовали инициативу министра энергетики Алжира и президента конференции Мохамеда Аркаба о проведении...