Nokia уйдёт с российского рынка

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе с российского рынка, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. За последние несколько недель производитель приостановил поставки продукции и дальнейшее развитие бизнеса на территории РФ, а также перенёс научно-исследовательскую деятельность за пределы России.

Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остаётся безопасность и благополучие наших сотрудников, — сказано в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что важно и дальше обеспечивать россиянам сохранение доступа к интернету и информации извне. После ухода из РФ производитель будет стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания российских сетей.

Ранее шведская телекоммуникационная компания Ericsson сообщила о приостановке деятельности в России, говорится на сайте концерна. Российские сотрудники Ericsoon будут отправлены в оплачиваемый отпуск. В компании не уточнили, на какой срок прекратится работа.

Американский поставщик микропроцессоров Intel также заявил о приостановке своей деятельности в России. Ранее стало известно, что поставки в Россию продукции крупнейших американских производителей процессоров Intel и AMD будут приостановлены. Отмечается, что эта ситуация может вызвать дефицит серверов и рост их стоимости.