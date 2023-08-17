«Немцова даже не пригласили»: экс-депутат ГД рассказал, кто объявил дефолт Экс-депутат ГД Язев: решение о дефолте принимали Кириенко, Гайдар и Чубайс

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Борис Немцов

Решение об объявлении дефолта 25 лет назад приняли председатель правительства Сергей Кириенко, не занимавший на тот момент должностей в правительстве экономист Егор Гайдар и спецпредставитель президента РФ по связям с международными финансовыми организациями Анатолий Чубайс. Об этом в интервью NEWS.ru заявил экс-депутат Валерий Язев, состоявший в комитете Госдумы по промышленности, строительству, транспорту и энергетике в 1998 году.

Спустя год после объявления дефолта мне сам Немцов (в 1997–1998 гг. первый зампредседателя правительства РФ. — NEWS.ru.) с обидой рассказывал, как в он сидел в приемной, а в кабинете премьера при закрытых дверях совещались Кириенко, Гайдар и, по-моему, Чубайс. А Немцова, вице-премьера, даже не пригласили! — сказал Язев.

Таким образом, решение о дефолте принималось достаточно узким кругом лиц и для большинства экономических игроков оказалось весьма неожиданным, отметил экс-депутат.

17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по облигациям (выплаты по ним были заморожены до конца года) и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках резко расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6–9,5 рубля за доллар США). Позже ЦБ фактически отказался от мер по искусственной поддержке курса рубля. Все это как раз означало девальвацию. Если 15 августа 1998 года официальный курс доллара составлял 6,3 рубля, то 1 сентября — уже 9,33 рубля. (девальвировался почти на 50%), 1 октября — 15,9 рубля, а 1 января 1999 года — уже 20,65 рубля.

Банки, у которых были обязательства в долларах, начали банкротиться.