Нефтяному буму в США предрекли конец в случае победы Байдена на выборах

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Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден 19 октября вновь пообещал предприятиям нефтегазовой отрасли, что в случае его победы по итогам голосования он не запретит использование важнейшей для сланцевого сектора технологии гидроразрыва пласта.

Но представители топливной сферы не верят политику, наблюдая за тем, как он неукоснительно следует советам радикальным представителям Демпартии, настаивающих на запрете гидроразрыва из природоохранных соображений, пишет портал oilcapital.ru Настроения американских сланцевиков ярко демонстрирует статья Дэна Дойла, президента одной из нефтесервисных компаний в штате Пенсильвания.

Все его (Байдена. — NEWS.ru) предыдущие заявления о борьбе с гидроразрывом фиксировали на видео (в мае Байден, например, сообщил в интервью CNBC, что не будет давать новые разрешения на применение данного метода на федеральных землях), и это наводит на мысль об определённом лукавстве, — уверен Дойл.

Он отметил, что если Байден станет новым главой США, то нефтяники страны столкнутся с регуляторными веяниями, намного превосходящими удары, нанесённые по ним в годы руководства державой Бараком Обамой.