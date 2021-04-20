Нефтедолларов не хватит: России придётся брать в долг у самой себя

Впервые в новейшей истории России доля нефтегазовых доходов в бюджете оказалась рекордно низкой. В первом квартале 2021 года она составила всего 30%. Недобор углеводородной ренты государство с лихвой компенсировало увеличением ненефтегазовых доходов. В итоге общий уровень поступлений в госказну за четыре месяца вырос на 12%. Однако это шаткое финансовое состояние. Если цены на нефть упадут, существенно пополнить государственный кошелёк только лишь за счёт действующих налогов будет очень непросто. По мнению экономистов, России придётся больше брать в долг у самой себя, что в будущем чревато ростом инфляции.

Вес нефтегазовых доходов в российском бюджете оказался рекордно низким за всю историю наблюдений — с 2011 года. По подсчётам экспертов Высшей школы экономики, которые ссылаются на данные Минфина, их доля составила всего 30%. Предыдущий минимум, 34%, был достигнут в первом квартале 2016 года, пишут «Известия».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В общей сложности в январе — марте федеральный бюджет получил 5,3 трлн рублей — на 12% больше, чем в прошлом году. Из них энергоресурсы принесли госказне 1,6 трлн рублей, их объём сократился на 10%.

Ненефтегазовые доходы, напротив, выросли на 25% и приблизились к 3,7 трлн рублей. Сильнее всего увеличились поступления от НДС — как внутренние, так и ввозные, — примерно на 27%, до 2,2 трлн в общей сложности. Эксперты объясняют это ослаблением рубля в первом квартале на 12% год к году, повышением товарного импорта в первые два месяца на 8%, улучшением собираемости налога и усилением контроля по его возврату.

По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, рекордно низкая доля нефтегазовых доходов связана с сокращением добычи нефти по соглашению ОПЕК+, согласно которому в России сейчас добывается на 10% меньше сырой нефти. И тот факт, что стоимость «бочки» вернулась к значениям начала прошлого года, в район $60, не стоит переоценивать, указывает экономист.

Достаточно внимательнее посмотреть на ситуацию в мире. Европу уже захлестнула третья волна пандемии, суточный прирост случаев заражения в Индии продолжает бить рекорды каждый день. Вакцинация и восстановление экономик США и Китая, безусловно, внушают оптимизм, но к ситуации всё равно стоит относиться осторожно, предупреждает Коган.

Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

К тому же, по его словам, необходимо крайне деликатно оценивать вопрос санкций и давления на Россию со стороны Запада. Нельзя исключать попыток Вашингтона ограничить спрос на российское топливо на мировом рынке.

Рост ненефтегазовых доходов объясняется увеличением поступлений от НДС. Это связано с девальвацией рубля и ростом рублёвых поступлений от импорта и экспорта, усилением контроля над возвратом налога, а также с оптимизацией его собираемости. Но далеко не факт, что так сможет продолжаться и дальше, — доходы от нефтегазового сектора могут просесть из-за снижения цен на топливо, и тогда профицитный на 200 млрд рублей бюджет может стать или с нулевым балансом, или вообще дефицитным. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Собственно, весь бюджетный профицит был обеспечен последним траншем от ЦБ за продажу акций Сбербанка. Регулятор перечислил в казну оставшиеся 200 млрд рублей. При этом Коган напоминает, что положительный баланс был достигнут за счёт мартовских показателей: госказна пополнилась на 750 млрд рублей благодаря возросшим ценам на нефть. Январь и февраль были сильно дефицитными для бюджета, объясняет эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный вопрос в том, как долго продержатся текущие цены на нефть, особенно если учитывать планы ОПЕК+ по расширению добычи.

За счёт налогов удерживать бюджет на безубыточном уровне не удастся, и если что-то вновь тряхнёт цены на топливо, то второй квартал может оказаться гораздо хуже первого, — опасается Коган.

Правда, эксперта беспокоят не только нефтяные котировки, но и растущие расходы на обслуживание госдолга. Вопрос в том, для чего Минфин столь активно работает на рынке займов с профицитным бюджетом, особенно учитывая, что расходы по обслуживанию госдолга выросли на 40%, почти достигнув 240 млрд рублей. В 2021 году Минфин запланировал занять на рынке 4 трлн рублей. Для каких именно целей — не очень понятно, говорит Коган, добавляя, что обслуживать эти долги со временем будет всё труднее.

Реальное сокращение доли нефтегазовых доходов идёт слишком медленно, а диверсификация экономики отстаёт от планов. Если посмотреть на информационно-аналитический комментарий к платёжному балансу РФ за первый квартал 2021 года, подготовленный ЦБ, становится ясно, что Россия продолжает прочно сидеть на нефтегазовой игле, говорит доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» Екатерина Федюкович.

В комментарии отдельными пунктами выделены нефть, газ, услуги и ненефтегазовый экспорт, который показал небольшой рост за счёт сельскохозяйственной продукции.

Никаких существенных структурных сдвигов в структуре экспорта не произошло, — обращает внимание эксперт.

По её словам, рано говорить, что сокращение доходов от экспорта нефти и газа сохранится в средне- и долгосрочной перспективе и приведёт к существенному бюджетному разрыву.

Если же это произойдёт, то вариантов развития событий несколько. Расходовать средства Фонда национального благосостояния власти вряд ли станут, считает Федюкович.

Повышение налогов может помочь решить проблему наполняемости бюджета, однако в текущей социально-экономической обстановке это нецелесообразно. Оно рискует свести на нет наметившееся восстановление экономики после локдауна и к тому же может быть крайне негативно воспринято населением. Екатерина Федюкович доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия»

Наиболее вероятным эксперт считает увеличение внутреннего госдолга. Для большинства россиян оно проходит незаметно, но через некоторое время обязательно скажется на уровне инфляции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Напомним, по данным Счётной палаты, в 2020 году внутри страны Минфин занял 5,18 трлн рублей, что в 2,5 раза превысило объём привлечений в 2019 году и стало максимальным показателем более чем за 15 лет.