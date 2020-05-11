Нефть подешевела из-за вероятности второй волны коронавируса в Китае

https://static.news.ru/photo/121886cc-938f-11ea-99b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Мировые цены на нефть снизились в понедельник из-за опасений возможности новой волны коронавируса в Китае.

По данным на 14:00 по московскому времени, июльские фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 2,39%. Баррель этой нефти сейчас стоит $30,23. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 1,9% до $24,27 за баррель.

Трейдеры опасаются, что в Китае рано сняли ограничительные меры и возможна вторая волна коронавирусной инфекции. Также участники торгов обеспокоены тем, что рынок переполнен нефтью, а спрос на неё невысокий.

Нефтехранилища в США продолжают наполняться, и мы с каждым днем приближаемся к заполнению резервуаров, — заявил глава исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьернар Тунхауген агентству Reuters.

NEWS.ru писал, что глава Белого дома Дональд Трамп провёл переговоры с саудовским королём Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Стороны обсуждали рынок нефти.