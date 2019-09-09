https://static.news.ru/photo/efc3f904-d385-11e9-92ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель на фоне заявлений Минэнерго Саудовской Аравии.

Озвученное намерение правительства CА продолжать ограничивать добычу сырья привело к росту цены на нефть марки Brent на 0,67%, нефть марки WTI подорожала на 0,81%, до $58,32 за баррель, пишет РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Саудовская Аравия продолжает работу по стабилизации мировой нефтедобычи, рассказал новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. По его словам, этот сектор экономики занимает важное место в программе развития государства до 2030 года. Кроме того, добавил чиновник, его страна вместе с участниками ОПЕК и ОПЕК+ занимается нормализацией рынка нефти.