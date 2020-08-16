Нефть марки Brent подорожала до $45,2 за баррель

https://static.news.ru/photo/1e3a594c-e058-11ea-94ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром в понедельник, 17 августа, мировые цены на нефть растут после новостей об импорте сырья из США в Китай. Также трейдеры на этой неделе ожидают встречи комитетов ОПЕК+.

По состоянию на 8:13 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросла до $45,2 за баррель — на 0,98%.

Цена сентябрьских фьючерсов нефти WTI составила $42,54 за баррель — подорожала на 1,05%.

Сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая 2020 года. Документ предполагает сокращение нефтедобычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. РФ и Саудовская Аравия, согласно договору, снизят добычу чёрного золота на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Соглашение будет действовать два года, но с августа по декабрь 2020-го под сокращение в рамках ОПЕК уже попадёт 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го — 5,8 млн б/с. Пункты сделки могут пересмотреть в декабре 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, РФ в первые две недели августа нарастила среднесуточную добычу нефти и газового конденсата на 53,3 тысячи тонн, что в пересчёте на баррели по коэффициенту 7,33 означает 390,7 тысячи «бочек» в день, следует из данных отраслевой статистики.