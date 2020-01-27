https://static.news.ru/photo/7a7a0b56-40a5-11ea-82aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com

Стоимость мартовских фьючерсов нефтяной смеси марки Brent впервые с ноября 2019 года снизилась до $58,99.

Таким образом, стоимость нефтяной смеси этой марки на лондонской ICE снизилась на 2,8%, в последний раз цены на Brent ниже $60 опускались 1 ноября 2019 года, передаёт ТАСС.

Курс доллара к утру 27 января составляет 62,07 руб, евро — 64, 48 руб по данным Мосбиржи.

Как писал NEWS.ru ранее, генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сказал, что влияние распространения нового коронавируса из Китая на нефтяной рынок будет зависеть от масштабов эпидемии и оценки ВОЗ.