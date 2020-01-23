Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин сообщил NEWS.ru о стабилизации двустороннего сотрудничества между странами и о возрастающем объёме торговли.

В последние годы отчётливо прослеживается тенденция к выравниванию объёма двусторонней торговли, постепенному наращиванию этого объёма, — сообщил NEWS.ru Гармонин в кулуарах «Русского Дома» в Давосе. Он отметил, что в 2014...