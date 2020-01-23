Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сказал, что влияние распространения нового коронавируса из Китая на нефтяной рынок будет зависеть от масштабов эпидемии и оценки ВОЗ.
Это зависит от масштаба распространения, что ВОЗ должна была провести заседание по этому вопросу. Я не знаю его результатов, но если они объявят о чрезвычайной ситуации, то это будет иметь глобальное влияние на спрос, — цитирует Бакиндо ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, компания AliExpress Россия исключила риск заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию, через товары из Китая.
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