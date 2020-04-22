Нефть Brent рекордно дешевеет на бирже в Лондоне

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Цена нефти марки Brent впервые с ноября 2001 года упала ниже отметки в $17 за баррель. На торгах лондонской биржи ICE стоимость июньского фьючерса снизилась на 13,55% — до $16,71 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на 06:45 мск 22 апреля.

Падают в цене и фьючерсы нефти марки WTI. Снижение составило 4,75%. За поставки чёрного золота в июне просят $11,02 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал возможность стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. По его словам, помочь в этом может возобновление экономической активности в Соединённых Штатах.