Не спрятаться, не скрыться: Счётную Палату напугали самозанятые

Счётную палату РФ насторожило значительное снижение налогов, которые платят предприниматели при переходе на специальный налоговый режим для самозанятых с единого налога на вменённый доход (ЕНВД), следует из отчётов контрольного ведомства по итогам анализа практики проведения эксперимента по внедрению налога на профессиональный доход (НПД).

Анализ перехода ИП, применявших такой специальный налоговый режим, как ЕНВД, и перешедших с 1 января 2019 года на НПД, показал значительное снижение сумм уплачиваемого налога, в отдельных случаях в семь раз, говорят в СП.

В этой связи необходимо дополнительно изучить вопрос о том, связано ли такое снижение с тем, что при переходе на уплату НПД индивидуальные предприниматели, ранее применявшие иные специальные налоговые режимы, возможно, занижают суммы получаемого дохода, либо это обусловлено факторами экономической деятельности, сказано в материалах высшего органа внешнего государственного аудита.

Снижение налоговых поступлений можно объяснить несколькими причинами, говорят опрошенные эксперты.

Во-первых, вероятно, связано это с тем, что недобросовестные предприниматели стали использовать режим налога на профессиональный доход (НПД) для агрессивной минимизации налогов за счёт получения необоснованной налоговой выгоды. Режим самозанятых «комфортнее» для данных целей, чем режим индивидуальных предпринимателей. Очевидно, что внешне такие участники рынка прикрывают формальное дробление бизнеса путём привлечения родственников и друзей в качестве руководителей и участников контрагентов, оформляют наёмных работников как самозанятых — так отпадает необходимость в уплате налогов и страховых взносов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во-вторых, нужно учитывать общее снижение экономической активности. Часто такие лица занимаются репетиторством, оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми, больными, по ведению домашнего хозяйства и иные услуги физическим лицам для личных, домашних и других подобных нужд. В условиях пандемии спрос на них существенно упал, равно как их стоимость.

Самозанятые не обязаны отчислять взносы в Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. В Фонд ОМС автоматически поступает часть НПД. Взносы в Пенсионный фонд РФ они перечисляют по желанию, — нужно всего лишь написать заявление в Пенсионный фонд. Законом установлен минимальный размер взносов за год — в 2020 году это 32 448 рублей. Можно внести и меньшую сумму, но в этом случае в стаж засчитают не целый год, а количество месяцев, пропорциональное взносу. Юлия Крохина профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова

Однако тот, кто работает только как самозанятый и не платит пенсионные взносы, не сможет накопить страховой стаж и пенсионные баллы. И в старости будет получать только социальную пенсию или жить на сделанные сбережения, предупреждает специалист кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Разница в выплатах налогов может быть связана как с уклонением, так и с тем, что перешедшие на режим самозанятости предприниматели адекватно оценили свои доходы и поняли, что на прежнем режиме не могут справиться с налоговой нагрузкой, замечает заведующая Лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Корниенко. Так или иначе, требуются дополнительные исследования на эту тему, говорит она.

Экономическое состояние в мире таково, что доходы падают. Люди стараются экономить на дополнительных услугах, что по самозанятым бьёт в первую очередь. Самозанятые платят объединённый платёж, который на бюджетном уровне расщепляется как в фонды, так и в бюджет. В нём есть и налог, и отчисления в фонды. А ИП рассчитан на бОльший доход и претендует, скорее, на статус серьёзного бизнеса, нежели самозанятость. Наталья Корниенко заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

Успех гик-экономики

Введённый в качестве эксперимента специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», известный как «налог на самозанятых», преследовал цель дать возможность широкому кругу лиц, получающих доходы от различного рода «подработок», войти в правовое налоговое поле без бюрократических проволочек и с минимальным налоговым обременением.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По прошествии почти двух лет с начала эксперимента с налоговым режимом для самозанятых следует констатировать, что, по сути, режим «самозанятого налогообложения» оправдал себя в полной мере, полагает заместитель директора Института экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Довольно большое количество граждан воспользовалось возможностью налоговой легализации доходов, отмечает аналитик.

Риски использования нового благоприятного режима налогообложения доходов в схемах агрессивного налогового планирования виделись как экспертам, так и налоговым органам на заре внедрения режима в практику. И налоговые органы внимательно мониторят развитие института самозанятого налогообложения. К слову сказать, риски перехода плательщиков ЕНВД в систему налога на профессиональный доход также предвиделись и оценивались. Татьяна Школьная заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ

Можно ли говорить о масштабном снижении налоговых поступлений в связи с переходом плательщиков ЕНВД на новый налог? С одной стороны, с выводами Счётной палаты трудно не согласиться, однако стоит исходить из того, какие исходные данные были у СП для исследования? Брало ли ведомство в расчёт одних и тех же плательщиков, учитывался ли фактор сопоставимости налоговой базы по вменённому доходу реальным доходам конкретного предпринимателя?

Развитие технологий налогового администрирования доходов граждан позволяет делать вывод, что в ближайшей перспективе налог на профессиональный доход должен будет стать одним из самых прозрачных. И, соответственно, проблема злоупотребления правом на преференции со стороны недобросовестных налогоплательщиков будет пресекаться достаточно оперативно, — сказала заместитель директора Института экономики недвижимости НИУ ВШЭ.

В настоящее время, говоря о самозанятых, в большей мере следует уделять внимание проблеме отсутствия в данном режиме пенсионного страхования. И в этой связи именно тема вовлечения самозанятых в режим исчисления страховых взносов должна стать ключевой в ближайшее время.

Понятно, что стремление части индивидуальных предпринимателей перейти на режим самозанятых связано как с более простой и удобной системой налогообложения, так и с возможностью снизить общий размер платежей в бюджет и внебюджетные фонды (ФОМС, ПФР). Те, кто переходит в самозанятые из ИП с упрощённой системой налогообложения (УСН), снизили размер показываемых доходов на 16%, но их налоговые платежи упали в 1,6 раза, указывает ведущий научный сотрудник и завлабораторией экономического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.

Сложнее комментировать данные Счётной палаты о семикратном снижении налоговых платежей от тех, кто перешёл в самозанятые с единого налога на вменённый доход (ЕНВД), поскольку неизвестно, за какой период времени приводятся эти данные. Если учитывается 2020 год, то ситуацию можно объяснить влиянием введённых ограничений из-за пандемии. Наконец, нельзя исключать и того, что ряд ИП решил воспользоваться статусом самозанятых для сокрытия части доходов и занижения налоговых платежей. Для легализации часть оказываемых услуг фиксируется через соответствующее программное обеспечение, а часть может проводиться в обход него. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

Итак, по мнению опрошенных экономистов, плюсы положения самозанятых, или, говоря точным юридическим языком, плательщиков налога на профессиональный доход, заключаются в простоте регистрации, учёта и оформления сделок (через специальное мобильное программное приложение), исчисления налога, а также в его более низком уровне по сравнению с иными системами налогообложения (4% с доходов, получаемых от услуг физическим лицам, и 6% — юридическим). Самозанятые, в отличие от ИП, сами могут выбирать, делать ли взносы в социальные фонды (ПФР, ФОМС), и если да, то в каком размере.