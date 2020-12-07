Не растёт кокос: Россия не смогла вытеснить импортные продукты собственными

Программа перехода с зарубежных продуктов питания на российские не выполнена, сообщили аналитики. В частности, наша страна покупает больше, чем планировалось, молочной продукции, мяса, а также овощей и фруктов. В Минсельхозе, тем не менее, считают, что успехи есть. С 2012 года России удалось значительно снизить импорт основных видов продовольствия, сообщили NEWS.ru в министерстве. Между тем благодаря падению курса рубля российские продукты оказались дешевле импортных.

Стратегия импортозамещения была принята в России в 2012 году и рассчитана до конца 2020-го. В 2014-м её роль резко выросла после того, как правительство запретило поставки целого ряда продуктов из Европы в ответ на антироссийские санкции.

Однако полностью выполнить поставленные цели так и не получилось, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА). К примеру, импорт молочной продукции к концу 2020 года сократился лишь на 20% вместо планируемых 30%.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Впрочем, российские производители считают такие темпы вполне нормальными.

У нас две большие индустрии — производство сырого молока и его переработка. За последние шесть лет производство сырья росло в среднем на 3% в год. Мы прибавили 3 млн тонн, или 15%, от общего объёма производимого молока. Можно было достичь и более высоких темпов, но с точки зрения устойчивого развития 3% — вполне хороший показатель. Артём Белов гендиректор «Союзмолока» гендиректор «Союзмолока»

В переработке, по словам эксперта, хорошо развивается производство сыров, сыворотки и сухих продуктов.

В Минсельхозе РФ NEWS.ru сообщили, что в 2020 году производство молока в хозяйствах всех категорий вырастет на 2,5% (771,5 тыс. тонн) к уровню 2019 года и достигнет 32,1 млн тонн.

Овощной салат

Закупка за рубежом овощей и фруктов в России снизилась на 11%, хотя стратегия импортозамещения предполагала 20%. Хуже всего обстоят дела с импортом овощей, который за восемь лет уменьшился на 27% при цели в 70,3%.

В России всю овощную продукцию делят на овощи открытого грунта и защищённого грунта, например, теплицы. У последних всё в порядке: производство уже пять лет активно растёт, а импорт снижается: только в этом году он упал на 15%, сообщил NEWS.ru директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Главные сложности, по его словам, у овощей открытого грунта, которые составляют привычный россиянам набор для борща.

У открытого грунта нет проблем с производством, но есть проблема с хранением. Мы производим много овощей, и если бы могли их все сохранить, то вообще не нужно было бы ничего импортировать. Но хранилищ не хватает, и поэтому каждую весну, когда заканчиваются собственные запасы, мы вынуждены закупать овощи за рубежом. Если будут хранилища, мы можем производить вдвое больше овощей — земли для этого достаточно. Михаил Глушков директор Национального плодоовощного союза директор Национального плодоовощного союза

Сейчас в России, по словам эксперта, в год промышленным способом выращивается порядка 5–5,5 млн тонн овощей, не считая картофеля — ещё плюс 5,5 млн тонн. Этого достаточно, чтобы обеспечить всю страну, но только до весны значительная часть урожая не доживёт. Поэтому осенью у нас такие низкие цены на овощи — производители стараются продать то, что они не смогут сохранить.

С фруктами иная ситуация. Многие из них, включая популярные лимоны, апельсины, бананы, в России вообще не растут и всегда будут импортироваться. Основной выращиваемый в России фрукт — это яблоко.

Производство яблок растёт, лишь в этом году был неурожай из-за весенних заморозков. А так Россия стабильно выращивает порядка 1 млн тонн этих фруктов и сама себя обеспечивает на 60%. Доктрину производственной безопасности по яблокам мы выполнили ещё 2019 году, — отметил Михаил Глушков.

Помимо яблок в нашей стране выращиваются груши, вишня, черешня, персики, абрикосы. Но объёмы здесь не такие большие, плюс эти фрукты не могут храниться долго, поясняет эксперт. Поэтому Россия покупает их за рубежом.

Мясной ряд

Переход с импортного мяса на российское также не достиг первоначальной цели. Впрочем, здесь объёмы завозимой продукции удалось сократить на весомые 65%. Но даже это почти на 3 процентных пункта меньше, чем заложено в стратегии.

Сергей Булкин/NEWS.RU

С мясом в целом у России дела обстоят хорошо, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Однако есть проблемы с говядиной.

Сложности с говядиной связаны с тем, что здесь долгий инвестиционный цикл. Птица-бройлер вырастает до необходимых параметров за 40 дней, у свиньи с момента рождения до забоя проходит 150 дней, а для говядины нужно 1,5 года. Плюс одна свинья приносит до 14 поросят, а корова лишь одного телёнка. Дмитрий Рылько гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

Нужно оценить, стоит ли стремиться замещать импортную продукцию в таких масштабах или нет, считает эксперт. Бывает, что по объективным причинам, например, из-за климата, завезти продукцию по импорту гораздо дешевле и проще, чем производить её круглогодично в России.

В 2020 году Россия, по оценке Минсельхоза, обеспечит себя мясом и мясной продукцией на 100,4% при целевом показателе Доктрины продовольственной безопасности 85%. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в 2020 году, по предварительной оценке, составит 15,6 млн тонн, что на 3,2% (481 тыс. тонн) больше уровня 2019 года.

По оценке Минсельхоза России, в 2020 году пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности будут превышены, в частности по зерну — ожидаемый уровень составляет порядка 163,6% (показатель Доктрины — 95%). Будет значительно перевыполнен показатель по растительному маслу — 190,1% (90%). Производство сахара также превышает показатели доктрины, самообеспеченность данной культурой составит 100,0% (90%), — сообщили в министерстве.

Отлично обстоят дела и с рыбой, здесь Россия обеспечивает себя на 143,4%. Картофелем — на 95,6%, а овощами и бахчевыми на 88,6%.

Между тем в этом году продукция российских производителей стала более конкурентоспособной по отношению к импорту. Помогло резкое падение курса рубля — более 20% с начала года — к доллару и евро. О том, что покупать отечественную продукцию дешевле, заявили и в «Союзмолоке», и в Плодоовощном союзе.

Это действительно выгодно для наших покупателей, подтверждает президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

При таком курсе рубля любая продукция, которая производится в России, оказывается дешевле, чем аналогичный импорт. Магазинам же важно, чтобы товар был качественным и дешёвым. Чем дешевле, тем легче выиграть конкуренцию. Поэтому если продукция хорошая и недорогая, её и будут закупать. Вадим Зуйков президент Национальной торговой ассоциации президент Национальной торговой ассоциации

Сложившаяся ситуация выгодна и производителям, которые смогут продать свою продукцию и покупателям, которые купят её дешевле, подытожил эксперт.