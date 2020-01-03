https://static.news.ru/photo/60c47cce-2f7e-11ea-a478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россияне получили возможность оплачивать НДФЛ авансом. Деньги можно положить на счёт Федерального казначейства для последующего списания с 1 января наступившего года.

Эта мера позволит не допускать задолженности по уплате налога. Применение такого единого платежа касается тех, кто сам платит подоходный налог, к примеру, от продажи имущества, автомобиля, сообщает РГ. Раньше при помощи такой системы можно было оплатить налоги на землю, автомобиль и недвижимость.

Также изменятся сроки проведения зачёта единого налогового платежа. Он будет зачтён в течение 10 дней с момента поступления аванса или направления налогового уведомления. Если долга нет, то зачёт будет проведён до наступления срока уплаты налогов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что до трёх лет снизился срок владения единственным жильём, по истечении которого не нужно платить налог на доходы физлиц. До этого владельцы освобождались от уплаты НДФЛ только спустя пять лет владения жилой недвижимостью.