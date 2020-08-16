Названы субъекты РФ с самым доступным бензином

https://static.news.ru/photo/5fc8aee6-e039-11ea-8540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Крайнего Севера и Москвы могут позволить себе купить больше всего бензина на свою зарплату. Наименее доступным топливо оказалось для жителей Северного Кавказа.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что за семь месяцев 2020 года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 1,9%. Разброс цен на топливо в регионах составил от 37,9 рубля до 56 рублей.

Больше всего бензина могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднюю зарплату в этом субъекте можно приобрести 2160 л АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр. Далее идут москвичи (1939 л) и жители Чукотки (1727 л). Более одной тысячи литров также могут купить россияне из Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Камчатского края, Санкт-Петербурга и Мурманской области.

Позиции регионов, оказавшихся во главе рейтинга, эксперты объяснили высокими зарплатами в них.

Автовладельцы республик Северного Кавказа оказались в аутсайдерах рейтинга, поскольку на свою зарплату могут приобрести в 3-4 раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замкнули Дагестан (535 л), Карачаево-Черкессия (550 л) и Кабардино-Балкария (567 л).

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддержал инициативу Минэнерго о снятии временного запрета на импорт в РФ топлива, в том числе бензина. Он считает, что это будет способствовать развитию конкуренции и снижению цены для потребителей. Он добавил, что объёмы импорта, скорее всего, будут незначительными, а значит, существенно не повлияют на общие объёмы производства и потребления топлива в РФ.