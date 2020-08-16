Названы субъекты РФ с самым доступным бензином

Жители Крайнего Севера и Москвы могут позволить себе купить больше всего бензина на свою зарплату. Наименее доступным топливо оказалось для жителей Северного Кавказа.
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Больше всего бензина могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднюю зарплату в этом субъекте можно приобрести 2160 л АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр. Далее идут москвичи (1939 л) и жители Чукотки (1727 л). Более одной тысячи литров также могут купить россияне из Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Камчатского края, Санкт-Петербурга и Мурманской области.
Позиции регионов, оказавшихся во главе рейтинга, эксперты объяснили высокими зарплатами в них.
Автовладельцы республик Северного Кавказа оказались в аутсайдерах рейтинга, поскольку на свою зарплату могут приобрести в 3-4 раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замкнули Дагестан (535 л), Карачаево-Черкессия (550 л) и Кабардино-Балкария (567 л).
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддержал инициативу Минэнерго о снятии временного запрета на импорт в РФ топлива, в том числе бензина. Он считает, что это будет способствовать развитию конкуренции и снижению цены для потребителей. Он добавил, что объёмы импорта, скорее всего, будут незначительными, а значит, существенно не повлияют на общие объёмы производства и потребления топлива в РФ.
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