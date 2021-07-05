Названы причины роста цен на лекарства в России

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов подтвердил данные исследования Промсвязьбанка (ПСБ) о росте цен на лекарства. По его словам, к концу года повышение составит как минимум 8-9%.

Если в макроэкономической ситуации что-то поменяется, то рост цен может быть и выше.

То, что рост цен будет, это абсолютно точный факт, как и то, что он превысит инфляцию, — произнёс он в разговоре с NEWS.ru.

Специалист добавил, что цены меняются примерно одинаково на все лекарства. Исключение составляют лишь препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, поскольку их стоимость регулируется государством. По словам Беспалова, в этом секторе повышение цен просто физически невозможно.

Эксперт также перечислил способствующие подорожанию факторы. Во-первых, пандемия коронавируса повысила спрос на отдельные лекарственные препараты. Эксперт отмечает, что это произошло не только в России, но и во всём мире.

Во-вторых, влияние на цены препаратов оказывает серьёзная зависимость российского рынка от импортных поставок сырья, вспомогательных веществ и оборудования. Так, в условиях нестабильной макроэкономики любые колебания на валютном рынке приводят к повышению цен контрактов и самой фармацевтической продукции.

В-третьих, стоимость меняется из-за внедрения системы маркировки. Данная процедура требует затрат от производителей и других участников товарно-логистической цепочки. Издержки на маркировку в том или ином виде закладываются в ценник, и в конечном счёте «мы платим за это из своего кармана», напомнил эксперт.

Вот эти факторы основные, и так сложилось, что в прошлом и этом году они сошлись воедино, что приводит к потенцированию этого эффекта, — заявил Беспалов.

При этом специалист призвал россиян не паниковать. Он рекомендовал проверить состав своей домашней аптечки и, если там чего-то не хватает, обновить её, чтобы иметь необходимый минимум препаратов. Делать какой-то запас «на всю жизнь» не стоит.

Закупить препараты стоит только гражданам, которые страдают какими-либо хроническими заболеваниями. Так, если человеку в течение длительного срока требуется приём конкретных лекарств, можно прийти и сделать покупку с расчётом не на месяц, а на полгода. При этом важно не забывать о сроке годности лекарств и следить за тем, чтобы купленные препараты просто не испортились в аптечке.

Ранее исследование ПСБ показало, что по итогам текущего года рост цен на лекарства превысит инфляцию и составит 8%. Аналитики отмечают, что только за период с января по май стоимость препаратов выросла на 7,9%, а некоторых даже на 18–20%.