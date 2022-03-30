Названы последствия отказа от оплаты российского газа в рублях

Если европейцы откажутся платить за российский газ в рублях, то перестанут получать «даровое» топливо, а найти других поставщиков, которые могли бы заменить Россию, в Европе не смогут, убеждён руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Он назвал «каплей в море» дополнительные поставки газа, которые могут попасть в Европу не из России, пишет «Москва 24».

Если они не будут действовать по новым правилам, которые предлагает наш президент, то, соответственно, дарового газа они не получат. Надо понимать, что газ приходить к ним не будет без оплаты. Никаких резервных сценариев нет. Американского сжиженного газа не хватит. И другие каналы поставок очень незначительны. Норвежский газ или азербайджанский, дополнительные поставки — это всё капля в море по сравнению с теми объёмами, которые идут по долгосрочным контрактам в Европу по магистралям «Газпрома», — сообщил Пасечник.

28 марта министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не планирует заниматься благотворительностью и подача природного газа на бесплатной основе осуществляться в Европу не будет. В свою очередь постпред России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».