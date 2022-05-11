В ГД объяснили, как Россия преодолеет нефтяное эмбарго ЕС Депутат Госдумы Ананских назвал плюсы для России от введения нефтяного эмбарго

Фото Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских заявил NEWS.ru, что нефтяное эмбарго нанесёт ущерб мировой экономике, а выгоду от этого получают США, так как акции из европейских компаний уходят в американские. По его словам, сейчас России необходимо перенаправить сбыт энергоносителей на Восток.

Для России сейчас самое главное — оперативно перенаправить сбыт энергоносителей на Восток, что сейчас и происходит. Мы видим, что в разы растут поставки, в частности, в Индию, Китай и другие страны. В этом плане Россия находится в плюсе, с учётом того что стоимость на энергоносители увеличилась, а продажи даже с небольшим дисконтом всё равно выше, чем были до этого. Россия не останется в минусе, наверное, даже в каком-то плюсе, — полагает Ананских.

Спикер подчеркнул, что больший ущерб от нефтяного эмбарго получит Европа, потому что там растут цены на энергоносители и они будут дороже минимум на 30–50%. Депутат добавил, что Россия против нефтяного эмбарго и не поддерживает такого рода санкций, так как РФ является частью мировой экономики.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони ранее сообщил, что Евросоюз введёт полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев. По его словам, это решение будет иметь воздействие в том числе на европейскую экономику, однако в основном ударит по России. Однако обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп считает, что введение ЕС нефтяного эмбарго может впоследствии привести к выигрышу Москвы. Это связано с повышением цен на топливо при уменьшении объёмов его производства и пошаговым внедрением запрета на поставки из России.