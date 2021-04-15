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Экономика

Названы главные ошибки россиян при накоплении денег

08:00, 16 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на то, что уровень доходов большинства людей невысок, простые правила при накоплении денег позволят выявить скрытые возможности зарплаты и накопить приличную сумму, рассказал NEWS.ru финансовый эксперт Артём Звездин.

Для того, чтобы копить правильно, в первую очередь нужно составить финансовый план в деталях, подчеркнул эксперт.

Частая ошибка людей в том, что у них нет хорошего финансового плана с чётко обозначенными целями. Часто человек либо копит просто потому что «так надо», либо не копит вовсе, не понимая, на что он может накопить. Копить нужно не просто так, а на конкретные вещи. Причём, эти вещи должны быть реалистичны и чётко означены. Это может быть новый автомобиль или квартира, — пояснил Звездин.

При этом эксперт рекомендует относиться к накоплениям как к платежам по кредиту.

Откладывать нужно сразу, указывает Звездин. Человек как правило неосознанно тратит всё, что у него есть, если эта сумма находится в его распоряжении. Размер заработной платы при этом значения не имеет. Она будет потрачена полностью, если заранее, при получении дохода, не отложить часть денег в копилку.

Ещё один совет от эксперта — откладывайте деньги на специальный депозитарный счёт с процентным начислением.

Снять деньги вы сможете в любой момент, если произойдёт что-то экстренное. Однако в этом случае вы лишитесь процентов. Этот невидимый барьер и позволяет удержаться от того, чтобы не потратить отложенные средства, — пояснил эксперт.

Не откладывайте много и не откладывайте мало, рекомендует Звездин. В первом случае может не хватить денег на решение бытовых вопросов, во втором — не получится скопить нужную сумму. Пользуйтесь правилом «20/80».

Откладывайте 20% своих доходов. Если не получается, то хотя бы 10%, — говорит эксперт.

Фатальной ошибкой может стать попытка приумножить накопления посредством их вложений на финансовом рынке. С финансовыми инструментами нужно быть крайне осторожными, особенно если вы не являетесь финансовым экспертом, предупреждает Звездин. Шанс потерять деньги здесь гораздо выше, чем накопить их. Исключение составляют государственные облигации.

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