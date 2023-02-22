Названа самая пострадавшая от инфляции отрасль Калининградской области Сфера услуг стала наиболее пострадавшей от инфляции отраслью Калининградской области

Фото: Shutterstock

Сфера услуг стала наиболее пострадавшей от инфляции в Калининградской области. Ее значение составило 9,83%, хотя еще в декабре рост цен на услуги составил 9,29%, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на данные пресс-службы Центробанка России. Инфляция затронула пассажирские перевозки, а также отразилась на индексации плоских тарифов авиаперевозчиками.

Также в течение января произошел рост цен на непродовольственные товары — инфляция в этой отрасли выросла с 15,2% до 15,39%. Причиной этого стало эксклавное положение Калининградской области, пишет издание. Усложнение логистики повлияло на стоимость легковых автомобилей, одежды и обуви.

При этом в целом показатели инфляции в Калининградской области за месяц почти не изменились, отметили в Центробанке. В декабре 2022 года она составляла 12,92%, а к концу января выросла лишь до 12,94%. Показатели удалось сохранить за счет пищевой промышленности и животноводства, отметили аналитики ведомства. Так, инфляция в области продовольственных товаров сократилась до 12,40% по сравнению с 12,87% в предыдущем месяце.

Ранее в Минсельхозе Калининградской области предрекли увеличение объемов сельхозпродукции региона. По итогам 2022 года регион является лидером по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур, а также одним из главных поставщиков молочного скота на российский рынок. Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова заявила, что если развитие отрасли сохранит высокие темпы, то ее продукция сможет выйти на внешний рынок.