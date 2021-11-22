Названа причина подорожания красной икры до пяти тысяч рублей за килограмм

Повышение средней стоимости лососёвой икры в розничной торговле является обычным сезонным явлением. Увеличение цены до пяти тысяч рублей за килограмм связано с изменением количества её потребления: икру стали покупать те слои населения, которые раньше этот деликатес совсем не приобретали. Об этом NEWS.ru заявил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

40–50% потребления приходится на ноябрь — декабрь, это не ажиотаж, а обычное сезонное увеличение продаж икры перед Новым годом, — заявил Корнев.

По его словам, в среднем общее количество потребления икры на одного человека в России составляет 80–100 грамм в год, или три бутерброда. В основном икру покупали в крупных городах, при этом потребители делились так: кто-то потреблял икру достаточно часто, а другие не употребляли совсем, но затем ситуация изменилась.

Сейчас ситуация немного выровнялась: те, кто не потреблял икру совсем, стали иногда её потреблять, а те, кто часто её потреблял, стали менее часто её покупать. Любые изменения со стороны покупателя — один лишний бутерброд в год — меняют картину, — рассказал эксперт.

Он отметил, что раньше при подорожании какого-либо продукта покупатели находили ему замену, сейчас же в связи с общим увеличением цен этот фактор сглаживается.

Теперь потребители привыкли, что всё дорожает, соответственно, рост цен не вызывает такого негодования и удивления, — считает специалист.

По мнению Корнева, стоимость икры может снизиться только после Нового года. Это будет связано с тем, распродадут её или нет. Если запасы икры останутся у продавцов, то цена снизится.

100% не упадёт, она может упасть после Нового года, а может не упасть, в зависимости от того, распродадут икру или нет. В прошлом году икра после Нового года закончилась, что вызвало её дальнейшее подорожание, мы вошли в сезон с высокими ценами, и цена продолжила расти, — подытожил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Ранее стоимость лососёвой икры повысилась на 30% в сравнении с прошлым годом. Цена килограмма продукта достигла 5000 рублей. Примечательно, что за 20 лет стоимость рыбного деликатеса увеличилась в 7,4 раза — в октябре 2000 года килограмм икры стоил 675,2 рубля. В Росрыболовстве связывают рост цен с ажиотажем, в котором виноваты спекулянты. Они реализуют остатки икры на складах и вводят покупателей в заблуждение о количестве товара, уверены в агентстве.