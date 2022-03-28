Стало известно, кто может стать новым покупателем российского газа

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал желание российских властей продавать газ за рубли. По его словам, это политическое решение. Рынок Восточной Азии может стать альтернативой для сбыта голубого топлива.

В качестве альтернатив мы рассматриваем рынки Восточной Азии, но газ — это явно не тот продукт, который мы привыкли туда поставлять, и вряд ли можем перенаправить выпадающие объемы именно на восток. Но, в общем-то, это означает только одно — решение принимать рубли за газ, а не доллары или евро, — это политическое решение, а не экономическое. Потому что в отношении экономических альтернатив всё достаточно скверно, — считает энергетик.

Баженов подчеркнул, что альтернативный рынок может оказаться не готовым к потреблению газа. Для этого нужна инфраструктура, выстроенная под потребление голубого топлива, однако пока там большим спросом пользуется уголь.

Мы будем переходить на рынок Азии, понятное дело — какие-то поставки будут, но полностью заменить выпавший объём будет крайне сложно. Основной энергетический товар, который мы поставляем в Восточную Азию, — это уголь. Газа поставляем мало, и не очень понятно, почему все вдруг решат покупать российский газ. Высочайшим указом такие вещи не делаются. Должна быть определённая экономическая целесообразность. Если у вас инфраструктура не выстроена под потребление газа, то, соответственно, вряд ли следует ожидать каких-то чрезвычайных объёмов, — подытожил специалист.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ожидаемый частичный переход торговли газом за рубли способствует укреплению национальной валюты. По его словам, экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, станет больше, когда переход состоится.

Между тем министр финансов Германии Кристиан Линднер посоветовал западным компаниям не оплачивать поставки российского газа в рублях. Он рекомендовал руководителям иностранных фирм действовать согласно контрактным договорённостям.