Возможная дедолларизация России станет протестом, презрением и насмешкой над американской гегемонией. Такое мнение высказал научный сотрудник Института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Huanqiu Shíbao.

Эксперт отметил , что на Россию дедолларизация не окажет серьёзного влияния, поскольку статус рубля как законного платёжного средства стабилен, а объёмы прямой торговли Москвы с Вашингтоном незначительны. Сейчас основными торговыми партнёрами России являются Европейский союз и Китай.

Дедолларизация явно пагубна только для Соединённых Штатов. Это ставит Белый дом в неловкое положение перед союзниками, что само по себе является унижением для США, подчеркнул Чэнь Ицзюнь.

Ранее стало известно, что способ сделать США самой нищей страной в мире назвал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что для этого следует полностью отказаться от доллара. По его мнению, если примеру России последуют её экономические союзники, то в Вашингтоне это сразу ощутят. Затем пойдёт «шквал отказов» от валюты по всей планете.