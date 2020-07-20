Налоговым резидентам РФ хотят ужесточить отчётность по зарубежным счетам

https://static.news.ru/photo/d7393692-c9cf-11ea-8b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект об ужесточении налоговой отчётности. Резидентов РФ хотят обязать предоставлять в ФНС сведения обо всех движениях активов на счетах за рубежом.

Рассмотрение проекта должно пройти 21 июля, передаёт РИА Новости.

Редакция первого чтения предусматривала разрешение на зачисление на счета филиалов и представительств российских компаний в других странах денег, полученных по страховке, от договора купли-продажи, а также возвращённые за некачественный товар или услугу средства. Кроме того, предполагалось позволить отправлять возврат залога по договору аренды.

Также она разрешала транспортным компаниям РФ не возвращать валютную выручку при зачёте взаимных требований с организациями-нерезидентами, если расчёты осуществлялись по правилам международных перевозок.

Поправки второго чтения предусматривают обязательство для резидентов РФ, которые сейчас предоставляют в налоговую отчёты по зарубежным счетам и вкладам, указывать в них сведения не только о деньгах, но и о других активах.

Требование не затрагивает диппредставительства. Кроме того, под исключение попадают физические лица, которые имеют счёт в банке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или страны, автоматически обменивающейся с Россией финансовой информацией. При этом сумма остатка или списанных средств не должна превышать 600 тысяч рублей.

Граждане РФ, проживающие за рубежом больше 183 дней в году, также не должны предоставлять отчёты.

Закон должен вступить в силу спустя 10 дней после официального опубликования, а требование о предоставлении сведений будет применяться с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что российское правительство заявило о планах возвращения к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год уже по итогам следующего года. Кроме того, министры уверены, что им удастся обеспечить повышение реальных доходов населения.

NEWS.ru писал, что эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%.

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