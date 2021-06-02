Набиуллина назвала будущее финансовой системы России

https://static.news.ru/photo/0d566796-c398-11eb-b668-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль является будущим страны. Об этом она сказала в интервью CNBC .

Она также отметила, что это касается на только России. Так, с переходом экономики в онлайн-формат цифровые валюты станут будущим финансовых систем всех стран. Набиуллина подчеркнула, что у людей есть запрос на быстрые и дешёвые платёжные системы, восполнить этот пробел могут именно цифровые валюты центральных банков государств.

Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики, — произнесла глава ЦБ.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября 2020 года. Он будет представлен в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ отнесли возможное введение цифрового рубля к главным решениям властей 2020 года. По их мнению, выплата зарплат, пособий и иных платежей социального характера таким образом позволит лучше контролировать целевое использование средств.