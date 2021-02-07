Мягкую политику кредитования МСП могут продлить до конца 2021 года

На весь 2021 год рассматривает Центробанк сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.
По данным издания,
По словам представителей бизнеса, ЦБ предлагает послабления в резервировании и оценках залогов по кредитам. На февральском совещании с представителями бизнеса банк допустил вероятность сдвигания дедлайна по созданию резервов под кредиты МСП до конца текущего года.
Также указание относилось к разрешению не проводить переоценку стоимости залогов по кредитам МСП.
Ранее NEWS.ru писал о том, что назван способ избавления от переплат при микрозайме.