Мягкую политику кредитования МСП могут продлить до конца 2021 года

https://static.news.ru/photo/f3934d4a-fa00-11e9-9940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На весь 2021 год рассматривает Центробанк сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.

По данным издания, продление льгот коснётся исключительно пострадавших от пандемии отраслей и станет возможна только если сохранятся ограничения на их работу. Окончательное решение будет принято во втором квартале.

По словам представителей бизнеса, ЦБ предлагает послабления в резервировании и оценках залогов по кредитам. На февральском совещании с представителями бизнеса банк допустил вероятность сдвигания дедлайна по созданию резервов под кредиты МСП до конца текущего года.

Также указание относилось к разрешению не проводить переоценку стоимости залогов по кредитам МСП.

Ранее NEWS.ru писал о том, что назван способ избавления от переплат при микрозайме.