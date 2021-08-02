МВФ одобрил выделение рекордных $650 млрд на восстановление экономики мира

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Промышленный сектор Германии в июле показал рост по сравнению с предыдущим месяцем, однако в дальнейшем повышение деловой активности в стране может быть сдержано срывом в поставках. Крупнейшую экономику Европы ждут проблемы. Об этом сообщает Reuters.

Окончательный уровень индекса деловой активности в производстве за прошлый месяц составил 65,9 пункта, прибавив в показателях 0,8 пункта по сравнению с июнем. Июльские значения в Германии стали одними из самых...