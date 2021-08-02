МВФ одобрил выделение рекордных $650 млрд на восстановление экономики мира
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:48, 03 августа 2021
Фото: Thomas Trutschel/ photothek.de/Global look Press
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Для помощи в востановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии, Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму в $650 млрд. Об этом говорится в заявлении фонда.
Исполнительный совет МВФ 2 августа одобрил общее выделение специальных прав заимствования, эквивалентных по сумме 650 млрд долларов, для наращивания глобальной ликвидности, — говорится в заявлении.
По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, это историческое решение, поскольку ранее настолько крупные суммы ещё не выделялись.
Распределения начнутся 23 августа, специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам.
Ранее в МВФ заявили, что цифровые валюты не помешают главенству доллара.