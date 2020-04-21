Московскому заводу выделят 2 млрд рублей на производство масок

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Правительство России выделит 2 млрд рублей ФГУП «Медицинский эндокринный завод» на производство медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Московский завод уже получил 864 млн рублей из запланированной суммы. Планируется, что к 1 июля предприятие выйдет на производственную мощность в 4 млн выпущенных масок в сутки.

Как ранее писал NEWS.ru, основатель онлайн-ретейлера Alibaba Джек Ма собрался передать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 100 млн медицинских масок, включая маски типа N95. Миллиардер пообещал, что поставки распределят среди наиболее нуждающихся людей.