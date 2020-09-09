Премьер Польши призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/0dd371f0-f279-11ea-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX/Global Look Press

В связи с событиями в Белоруссии и инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным решение об отказе от реализации проекта «Северный поток — 2» должно быть очевидным для властей Германии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Учитывая недавние события в Белоруссии, где Путин очевидно угрожает вмешательством, и то, что он сделал с Навальным, это должно быть последним «звоночком» для Германии, — сказал глава польского кабмина в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Он добавил, что проект носит политический характер и является дестабилизирующим для Восточной Европы. В связи с этим Варшава пытается усилить давление на Берлин с целью прекращения строительства газопровода. Моравецкий выразил надежду на то, что немецкие политики в конечном итоге изменят свою позицию по «Северному потоку — 2».

Как ранее писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по СП-2 из-за ситуации с Навальным станет общеевропейский, а не германским. Она подчеркнула, что Берлин должен действовать как член ЕС.

Оппозиционеру стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги из клиники Charité, куда был помещён оппозиционер, считают, что он всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».