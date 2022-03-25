Moody's решило отозвать рейтинги всех российских эмитентов

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений, говорится в сообщении на сайте Moody's Corp. В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в РФ.

Moody's Investors Service (MIS) намерено отозвать свои кредитные рейтинги российских компаний, — говорится в заявлении.

Ранее агентство Moody's Investors Service снизило рейтинги 11 регионов, пяти городов и двух государственных компаний России. Их понизили до предпоследней ступени «Ca», что говорит о приближении субъектов к дефолту. Сообщается, что снижение затронуло Москву. В список на пересмотр с возможностью снижения также попали рейтинги ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ОАО «Западный скоростной диаметр».

После этого международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний до 15 апреля 2022 года. Такое решение последовало за запретом Евросоюза предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам в России. В свою очередь депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что в работе рейтинговых агентств на территории РФ больше нет смысла.