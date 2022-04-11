Модернизированные рублёвые купюры получат новые защитные признаки
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:45, 12 апреля 2022
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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Глава «Гознака» Аркадий Трачук рассказал, что модернизированные рубли получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые. Он отметил, что образ банкноты — это тоже защитный признак. По его словам, это достаточно сложная, многослойная картинка, которая очень тщательно прорабатывается во время создания, сообщает РИА Новости.
Появятся новые защитные признаки. В том числе — машиночитаемые, учитывающие произошедшее за последние годы обновление оборудования, на котором сегодня обрабатываются банкноты, — поделился Трачук.
Он добавил, что это существенные изменения, для которых проводится достаточно большая работа.
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова ранее заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые используют меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Пример тому — заморозка активов России. Она отметила, что в настоящее время доля российского рубля во взаимных расчётах со странами — членами ЕАЭС составляет более 70%.