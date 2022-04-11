Модернизированные рублёвые купюры получат новые защитные признаки

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Сроки выхода новой российской купюры номиналом в сто рублей могут измениться. При этом планы по выпуску новой банкноты сохраняются. Об этом сообщил РИА Новости руководитель «Гознака» Аркадий Ткачук.

Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных...