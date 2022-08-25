Mitsubishi сохранит свою долю в «Сахалине-2»

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом она уведомит российского оператора до конца августа, пишет Nikkei.

Ещё одна японская компания — Mitsui, которая тоже имеет долю в проекте, собирается поступить таким же образом. Российская сторона после получения уведомлений от корпораций в течение трёх дней должна будет вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.

Своей доли в проекте может лишиться британская компания Shell. О выходе из проекта она объявила ещё в феврале, однако, у компании заключён долгосрочный проект на 1 млн тонн в год до 2028 года. Эксперты полагают, что компания не будет перезаключать контракт с российским оператором.

Ранее оператор проекта «Сахалин-2» — «Сахалинская энергия» — отменил поставку сжиженного природного газа (СПГ) как минимум одному азиатскому покупателю. Это произошло из-за проблем с оплатой и задержек с подписанием пересмотренных контрактов.