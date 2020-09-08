Мишустин: РФ опережает другие страны по темпам восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/ea1a4e64-f1e2-11ea-9ef0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: gov/vk.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что, вопреки негативным прогнозам, экономический спад в России оказался не таким глубоким, как во многих странах мира.

Как передаёт ТАСС, премьер-министр в ходе выступления на Московском финансовом форуме отметил, что процессы восстановления российской экономики идут «даже более динамично», чем в других государствах. По словам Мишустина, в России уже третий месяц подряд после серьёзного снижения восстанавливается потребительский спрос. Также возвращается к докоронавирусным значениям объём производства в обрабатывающей промышленности и оборот розничной торговли. Ситуация на рынке труда при этом была и остаётся стабильной. Позитивной динамики удалось достичь за счёт своевременных решений президента РФ Владимира Путина и программ правительства по поддержке бизнеса и граждан, уточнил преьмер.

Мишустин объяснил экономические трудности воздействием «двойного шока» — со стороны предложения и со стороны спроса. В первом случае проблемы спровоцировало ограничение производственных связей. Во втором — сокращение трудовых доходов и снижение потребительской уверенности.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что возглавляемое им ведомство подготовило проект бюджета на 2021-2023 годы, передавал NEWS.ru. По словам министра, проект предусматривает постепенный выход «на нормальные финансовые принципы, финансовые правила».