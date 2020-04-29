Мишустин поручил разработать план по восстановлению роста экономики

https://static.news.ru/photo/8c78e716-8a04-11ea-99e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению занятости граждан и роста экономики.

Прошу Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики, — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Накануне президент РФ Владимир Путин также поручил правительству совместно с главами регионов подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни: восстановлению занятости, доходов граждан и экономики в целом. Нерабочие дни в России глава государства продлил до 11 мая включительно.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей) как меру поддержки из-за ограничений по коронавирусу.