Мишустин пообещал осенью рассмотреть продление льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/10acc2b2-cc0b-11ea-ae8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России рассмотрит вопрос о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год осенью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мы осенью будем принимать финальное решение о продолжении и по условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу, — сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

Он отметил, что «очень много людей» заинтересовались программой, количество заёмщиков после её старта выросло в июне на 31%.

Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля. Получить кредит под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка будет сохраняться в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Позднее Путин предложил распространить программу на покупку нового жилья стоимостью от 3 млн до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 8 млн до 12 млн.

19 июня 2020 года Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от позиции Центробанка: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам.

Однако уже в начале июля Ассоциация банков России обратилась в Минфин с просьбой поднять размер субсидий на выдачу льготной ипотеки. Снижение ключевой ставки, отметили представители финансового сообщества, привело к уменьшению компенсаций кредитным организациям на ту же сумму. Это сделало выдачу ипотеки невыгодной для банков даже с учётом государственной компенсации, писал NEWS.ru.